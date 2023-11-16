МИД предостерег Пашиняна от попыток усидеть на двух стульях

Власти Армении хочет сохранить экономическую выгоду от участия в Евразийском экономическом союзе, одновременно делая недружественные шаги в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Это что: попытка усидеть на двух стульях? <...> Если это попытка усидеть на двух стульях, то она тем более никого до добра не доводила», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она подчеркнула, что Москва рассматривает последние заявления и шаги армянского руководства и его внезапные попытки наладить «дружбу» с киевским режимом как звенья одной цепи

«Западный план на Украине полностью провалился. Такой же звериной хваткой он теперь вцепился в Армению», — заключила Захарова.

Премьер Армении Никол Пашинян ранее заявил, что Ереван диверсифицирует отношения в области безопасности.