Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries, по итогам которой маркетплейс внес около 20 изменений в порядок своей работы.

Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Вносимые изменения регламентируют взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.

В частности, теперь покупатель не обязан проверять качество товара сразу при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Также у покупателя появилось право отказаться от продукции, даже если она представляет собой технически сложное устройство.

Продавцы смогут изменить срок доставки товара только после согласования с потребителем. Кроме этого, Wildberries сократил сроки рассмотрения претензий о замене товара. Маркетплейс начал тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.

Генпрокуратура отметила, что возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся:

низкая доля выкупа покупателем

значительные расстояния транспортировки

особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие)

При этом покупателя в момент оформления заказа предварительно должны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.