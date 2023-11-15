Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries, по итогам которой маркетплейс внес около 20 изменений в порядок своей работы.
Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Вносимые изменения регламентируют взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.
В частности, теперь покупатель не обязан проверять качество товара сразу при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Также у покупателя появилось право отказаться от продукции, даже если она представляет собой технически сложное устройство.
Продавцы смогут изменить срок доставки товара только после согласования с потребителем. Кроме этого, Wildberries сократил сроки рассмотрения претензий о замене товара. Маркетплейс начал тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.
Генпрокуратура отметила, что возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся:
- низкая доля выкупа покупателем
- значительные расстояния транспортировки
- особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие)
При этом покупателя в момент оформления заказа предварительно должны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.