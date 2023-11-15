НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Wildberries пересмотрел правила работы после проверки

Источник:
Sibnet.ru
244 0

Генпрокуратура России завершила проверку компании Wildberries, по итогам которой маркетплейс внес около 20 изменений в порядок своей работы.

Надзорные мероприятия были организованы по поручению генпрокурора Игоря Краснова. Вносимые изменения регламентируют взаимоотношения маркетплейса, продавцов и покупателей, сообщается в телеграм-канале Генпрокуратуры.

В частности, теперь покупатель не обязан проверять качество товара сразу при получении, а датой возврата продукции определен момент отказа от нее. Также у покупателя появилось право отказаться от продукции, даже если она представляет собой технически сложное устройство.

Продавцы смогут изменить срок доставки товара только после согласования с потребителем. Кроме этого, Wildberries сократил сроки рассмотрения претензий о замене товара. Маркетплейс начал тестировать программное обеспечение, которое позволит отменять заказ через личный кабинет.

Генпрокуратура отметила, что возможность компенсации расходов маркетплейсу по возврату товара надлежащего качества сохраняется лишь в отдельных случаях. К ним относятся:

  • низкая доля выкупа покупателем
  • значительные расстояния транспортировки
  • особенности товаров (крупногабаритные, хрупкие)

При этом покупателя в момент оформления заказа предварительно должны проинформировать о конкретной сумме компенсации продавцу в связи с возвратом ему товара.

Еще по теме
Россияне выбрали латте и растворимый кофе
Wildberries поменял правила для покупателей
Как быстро распознать фальсификат на маркетплейсах
Маркировку российского пива расширят
смотреть все
Экономика #Торговля
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Стартовали продажи Sony PlayStation 5 Slim
Читеров в Call of Duty: Warzone выбросят из самолета без парашюта
Обсуждение (0)
Картина дня
Дания собралась блокировать танкеры с российской нефтью
Wildberries пересмотрел правила работы после проверки
Сын Кадырова Адам удостоился седьмой награды
Роскомнадзор расширил блокировку VPN
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Теперь достаточно кивнуть в экран ТВ, или сказать да в вытяжку на кухне!

Danilon

"Теперь проводить их смогут только аккредитованные представители СМИ..." Правильные представители будут,...

колобок11

Перед каждыми ЕГО выборами очередное внесение изменение в закон о выборах, чтобы даже намёка на поражение...

Danilon

Забавно то, что они уже заранее знают - как будут мухлевать. Опыт с Тихановской Путина конечно научил:...