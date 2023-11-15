Создан защищенный смартфон для параноиков

Бренд Punkt представил первый смартфон швейцарского производства под названием MC02 «для параноиков». Разработчики уверяют, что устройство «действительно оставляет контроль за пользователем».

смартфон Punkt MC02 Фото: © Punkt

Смартфон работает на базе ApostrophyOS — собственной операционной системы, созданной на платформе Android. При этом MC02 получил множество функций для защиты персональных данных, включая встроенный VPN и дополнительный пакет безопасного ПО.

ApostrophyOS умеет определять безопасность каждого установленного приложения и оценивать риски заражения вирусами при скачивании тех или иных файлов из интернета. За использование операционной системы владельцу смартфона придется платить подписку.

Кроме этого, производитель обещает хранить все данные пользователя в соответствии со стандартами GDPR, HIPPA и PCI. При этом с технической точки зрения смартфон представляет собой вполне стандартное устройство.

Punkt MC02 в качестве аппаратной платформы использует процессор MediaTek Dimensity 900, у него IPS-экран размером 6,67 дюйма и частотой обновления 60 Гц, а также батарея емкостью 5500 мАч, поддерживающая быструю зарядку. MC02 будет продаваться за 699 франков — по текущему курсу это около 70 тысяч рублей.