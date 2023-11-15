Кембриджский словарь назвал главное слово 2023 года

Кембриджский словарь назвал главное слова 2023 года, им оказался глагол «галлюцинировать», сообщается на сайте издания.

При этом отмечается, что в 2023 году слово «галлюцинировать» получило новое значение. Если раньше под глаголом понимали страдания галлюцинациями, то теперь этот термин используют в отношении ложной информации, произведенной нейросетью.

«Генеративный ИИ — мощный инструмент, но мы все еще учимся, как безопасно и эффективно взаимодействовать с ним. Это означает осознание как его потенциальных сильных сторон, так и его текущих слабостей», — говорится в сообщении.

Эксперты также подчеркнули, что в 2023 году словари пополнились новыми терминами, связанными с нейросетями. Среди них: «большая языковая модель», «генеративный предобученный трансформер» и «генеративный ИИ».