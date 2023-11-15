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Start объяснился за вырезанную сцену из «Вампиры средней полосы»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Вампиры средней полосы»

Создатели сериала «Вампиры средней полосы» объяснили, почему был вырезан эпизод с мемом про Гагарина.

В «Вампирах средней полосы» пропала сцена, где герой Стоянова дед Слава подходит к подросткам, чтобы отругать их за рисование граффити. Потом читает недописанную надпись: «Прости нас, Юра! Мы все…», соглашается с посылом фразы и дописывает ее.

Представители видеосервиса Start, где официально выходит сериал, подтвердили, что сцену из «Вампиров» удалили.

«Это произошло потому, что мы не успели приобрести авторские права на использование изображения космонавта», — цитирует РБК официальный ответ компании.

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