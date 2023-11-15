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Представлен первый автомобиль Xiaomi

Источник:
CarNewsChina.com
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Компания Xiaomi представила свой первый автомобиль, который получил название Xiaomi SU7. Его серийное производство стартует в декабре 2023 года.

Xiaomi SU7
автомобиль Xiaomi SU7
Фото: © MIIT

Новинка представляет собой электрический седан, оснащенный электродвигателем TZ220XS000. При этом возможны два варианта: заднеприводный автомобиль с двигателем мощностью 220 кВт (300 лошадиных сил) и полноприводный с мощностью 495 кВт (673 лошадиных сил).

Размер Xiaomi SU7 — 4997x1963x1455, колесная база составляет три метра. Колеса могут иметь размер 19 и 20 дюймов. Характеристики шин — 245/45 R19 и 245/40 R20. Снаряженная масса составляет 1980 килограммов, а максимальная скорость ограничена на отметке 210 км/ч.

Xiaomi SU7 будет оснащен функцией разблокировки с помощью распознавания лиц, для этого в боковую стойку вмонтирована камера. Есть версия с лидаром, который устанавливается за лобовым стеклом.

Автомобиль будет производиться по контракту на автозаводе BAIC — этот производитель популярен в Китае, хотя малоизвестен за пределами страны. Стоимость авто раскроют позднее, перед стартом продаж.

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