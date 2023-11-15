Вши помогли установить точную дату колонизации Америки

Головные вши в Европе и Америке генетически различаются, изучение паразитов открыло ученым новые возможности для изучения миграции людей. В частности, благодаря вшам удалось подтвердить дату колонизации Америки.

Исследователи Университета Флориды выявили генетическую связь между вшами в Азии и Центральной Америке, отражающую первоначальную миграцию людей из Восточной Азии в Америку.

Кроме этого, была обнаружена более поздняя генетическая связь вшей из Америки и Европы. Основываясь на том, как быстро вши накапливают генетические мутации, ученые выяснили, что она возникла примерно 500 лет назад, как раз во времена европейской колонизации.

Отмечается, что дальнейшее изучение вшей может пролить свет на трансконтинентальные взаимодействие групп людей, которые не производили совместного потомства. Ведь как только люди оказывались в непосредственной близости друг от друга, они обменивались паразитами.