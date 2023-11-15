Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал Израиль террористической организацией, а также призвал премьер-министра этой страны Биньямина Нетаньяху разъяснить, владеет ли страна ядерным оружием.

«Я говорю однозначно: Израиль — террористическое государство», — сказал турецкий президент, выступая в парламенте перед членами фракции правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган отметил, что Израиль постигнет разочарование итогами израильско-палестинской войны, подчеркнув при этом легитимность палестинского движения ХАМАС. По его словам, она является политической партией, которая победила на выборах.

Накануне турецкая Генпрокуратура направила в Минюст уголовное дело в отношении израильского премьер-министра. Ведомство требует, чтобы он предстал перед Международным уголовным судом за геноцид.

Израильско-палестинская война началась 7 октября после нападения членов группировки «Хамас» на израильскую территорию. Израиль пообещал, что будет продолжать военные действия до полного уничтожения группировки.