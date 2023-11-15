Байопик об Эдит Пиаф снимут при помощи ИИ

Съемки байопика о певице Эдит Пиаф запланировала компания Warner Music Group, для воссоздания образа героини используют искусственный интеллект.

Фильм «Эдит» охватит период с 1920-х по 1960-е годы и раскроет неизвестные ранее аспекты биографии звезды, сообщает Variety.

Искусственный интеллект используют для воссоздания голоса певицы для закадрового озвучивания картины, а также ее образа.

По словам представителей Warner Music, технология позволит «еще больше усилить аутентичность и эмоциональное воздействие истории жизни Пиаф». Также утверждается, что в фильме прозвучат оригинальные записи ее песен.