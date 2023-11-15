НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Renault выпустит дешевый электромобиль

Источник:
Sibnet.ru
139 0

Renault Group представила план стратегического развития своего электромобильного подразделения Ampere. Согласно документу, компания намерена выпустить в ближайшие годы бюджетную модель электромобиля под названием Legend стоимостью не более 20 тысяч евро.

Точной даты выпуска Legend пока нет, однако концерн рассчитывает вывести электромобиль на рынок после 2025 года. К 2031 году французский производитель намерен выпускать линейку из семи электрических моделей.

Renault планирует к этому времени достичь отметки в 1 миллион продаваемых электромобилей, что позволит ей занять около 10% рынка. При этом выручка компании в период с 2025 по 2031 год должна вырасти с 10 миллиардов евро до 25 миллиардов.

Недорогой Legend должен сыграть ключевую роль в этих планах — он призван составить конкуренцию китайским маркам, чьи электромобили на сегодня являются самыми доступными на мировом рынке.

Еще по теме
УАЗ запустит сборку автомобилей на Кубе
АвтоВАЗ задумался об электромобиле Lada Niva
Самосвал-беспилотник испытают в Кузбассе
АвтоВАЗ отказался от одной из моделей Lada
смотреть все
Авто #Автопром #Авторынок
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Вышла игра Call of Duty: Modern Warfare 3
Стартовали продажи Sony PlayStation 5 Slim
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
29
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама