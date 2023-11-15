Renault выпустит дешевый электромобиль

Renault Group представила план стратегического развития своего электромобильного подразделения Ampere. Согласно документу, компания намерена выпустить в ближайшие годы бюджетную модель электромобиля под названием Legend стоимостью не более 20 тысяч евро.

Точной даты выпуска Legend пока нет, однако концерн рассчитывает вывести электромобиль на рынок после 2025 года. К 2031 году французский производитель намерен выпускать линейку из семи электрических моделей.

Renault планирует к этому времени достичь отметки в 1 миллион продаваемых электромобилей, что позволит ей занять около 10% рынка. При этом выручка компании в период с 2025 по 2031 год должна вырасти с 10 миллиардов евро до 25 миллиардов.

Недорогой Legend должен сыграть ключевую роль в этих планах — он призван составить конкуренцию китайским маркам, чьи электромобили на сегодня являются самыми доступными на мировом рынке.