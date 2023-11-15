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Определены города, где покупка квартиры выгоднее аренды

Источник:
Sibnet.ru
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Замок
Фото: © Sibnet.ru

Покупка квартиры в ипотеку может быть выгоднее аренды только в некоторых городах, такие выводы сделали аналитики сервиса «Циан».

В Ростове-на-Дону, Самаре, Екатеринбурге, Новосибирске и Волгограде выгоднее купить квартиру. Там ежемесячный платеж по ипотеке ниже, чем средняя ставка аренды на 0,5-2,7 тысячи рублей.

В этих городах приобретение жилья на первичном рынке для его последующей сдачи в аренду является наиболее выгодным среди всех городов-миллионников – ежемесячные платежи по ипотеке (после сдачи дома) будут выплачиваться за счет доходов от аренды.

В части городов ипотечный платеж значительно выше, поэтому аренда остается более выгодной. Например, в Москве разрыв между ежемесячным платежом и арендой составляет 22 тысячи рублей, в Казани — 20 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге — 15 тысяч, в Краснодаре — 10 тысяч рублей.

В исследовании аналитики учитывали следующие вводные: ставка в 8% годовых, срок кредитования — 25 лет, первоначальный взнос — 20%.

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Экономика #Деньги
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