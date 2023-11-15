Роскомнадзор расширил блокировку VPN

Роскомнадзор обновил перечень блокировки VPN-сервисов, теперь в него входят протокол Shadowsocks, созданный в Китае, а также сервис ItHelper российского разработчика «Софт Программ».

Минтранс направил подведомственным организациям письмо, согласно которому им необходимо предоставить информацию об используемых сервисах и протоколах VPN, поскольку Роскомнадзор в ближайшее время может начать блокировать VPN-сервисов через централизованное управление сетью общего пользования.

Всего планируется блокировать 49 наименований сервисов и протоколов, включая протокол шифрования передачи данных с открытым исходным кодом Shadowsocks и сервис ItHelper российского разработчика «Софт Программ», который используется для ускорения работы устройств со встроенным VPN, пишет «Коммерсантъ».

В настоящее время Роскомнадзор собирает информацию об используемых компаниями сервисах и протоколах VPN, чтобы избежать проблем с блокировками корпоративных сетей. Сведения войдут в так называемые «белые списки».

Сейчас ведомство блокирует протоколы, на основе которых разрабатываются различные VPN-сервисы. В частности, речь идет о распространенных протоколах OpenVPN и WireGuard. При этом протокол Shadowsocks заблокировать сложнее, так как он маскирует трафик при соединении.