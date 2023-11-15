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Чемпионка России пожаловалась на ужин с тараканом

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпионка России в прыжках с шестом Полина Кнороз
Фото: © @polly_pv_

Российская легкоатлетка Полина Кнороз пожаловалась на питание с тараканом, которым кормят на базе учебно-тренировочного центра сборных команд в Новогорске.

Спортсменка показала на видео тарелку с едой, на которой вместе с продуктами находился таракан.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе УТЦ "Новогорск"», — написала Кнороз в соцсети, отметив аккаунты базы и Федерации легкой атлетики России.

Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом. Ее личный рекорд — 4,75 метра, на турнирах в помещении максимальное достижение легкоатлетки — 4,81 метра.

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