Чемпионка России пожаловалась на ужин с тараканом

Российская легкоатлетка Полина Кнороз пожаловалась на питание с тараканом, которым кормят на базе учебно-тренировочного центра сборных команд в Новогорске.

Спортсменка показала на видео тарелку с едой, на которой вместе с продуктами находился таракан.

«Наш прекрасный ужин на федеральной базе УТЦ "Новогорск"», — написала Кнороз в соцсети, отметив аккаунты базы и Федерации легкой атлетики России.

Кнороз — действующая чемпионка России по прыжкам с шестом. Ее личный рекорд — 4,75 метра, на турнирах в помещении максимальное достижение легкоатлетки — 4,81 метра.