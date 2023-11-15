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Нейросеть превзошла синоптиков по точности прогноза погоды

Источник:
Sibnet.ru
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Искусственный интеллект впервые превзошел метеорологов по точности прогноза погоды. Для предсказаний он использовал только традиционную систему сбора и анализа информации.

Нейросеть GraphCast от Google DeepMind в своих прогнозах оказалась значительно точнее Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, пишет Science. Кроме того, нейросеть выдает предсказания гораздо быстрее традиционной системы прогнозирования.

GraphCast предсказывает сотни погодных переменных на десять дней по всему миру менее чем за одну минуту с точностью до 90%. При этом параметры включают температуру, давление, скорость и направление ветра, а также влажность и экстремальные погодные явления.

По оценке специалистов, нейросеть дополнительно к более высокой точности прогнозирования также оказалась в тысячу раз эффективнее традиционных систем с точки зрения энергопотребления, необходимого для проведения расчетов.

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