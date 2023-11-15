Школьники на уроках курса «Основы безопасности и защиты Родины» будут знакомиться с беспилотными летательными аппаратами и основами общевойскового боя, с соответствующий проект приказа Минпросвещения РФ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Приказ ведомства определил требования к освоению базового курса по основам безопасности и защиты Родины. Этот предмет должен сформировать представления о современном общевойсковом бое, сказано в документе.

В результате изучения предмета у школьников также должно сформоваться «понимание о возможностях применения современных достижений научно-технического прогресса в условиях современного боя, в том числе способах боевого применения беспилотных летательных аппаратов», говорится в приказе.

Согласно пояснительной записке к проекту, соответствующие изменения в образовательные стандарты могут внести к 1 марта 2024 года.