НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Сын Кадырова Адам удостоился седьмой награды

Источник:
Sibnet.ru
255 1
Сын главы Чечни Адам Кадыров и министр ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев
Фото: © телеграм-канал Ахмеда Дудаева

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам» I степени, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей!» — написал Дудаев в телеграм-канале.

Награду Адаму передал муфтий республики Салахь-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа, а также видных религиозных деятелей из других стран.

Адам в начале октября получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане, карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой», а также орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Достижения 15-летнего Адама Кадырова

Еще по теме
Путин потребовал омбудсменов в новых регионах
Путин утвердил корректировку закона о выборах президента
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
Сын Кадырова в 18 лет стал замминстра в Чечне
смотреть все
Политика #Россия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Вышла игра Call of Duty: Modern Warfare 3
Стартовали продажи Sony PlayStation 5 Slim
Обсуждение (1)
О самом главном
Семь правил флирта на первом свидании без секса
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

Uynachalnica

Теперь достаточно кивнуть в экран ТВ, или сказать да в вытяжку на кухне!

nicollaich

Уже появились оправдашки о том, что эти слова вырваны из контекста. Как всегда лизоблюды отрабатывают.

колобок11

Перед каждыми ЕГО выборами очередное внесение изменение в закон о выборах, чтобы даже намёка на поражение...

Danilon

"Теперь проводить их смогут только аккредитованные представители СМИ..." Правильные представители будут,...