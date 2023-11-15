Сын Кадырова Адам удостоился седьмой награды

Сыну главы Чечни Адаму Кадырову вручили орден «За служение религии Ислам» I степени, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

«Орден присвоен за значительный личный вклад в дело укрепления ислама и защиты его ценностей!» — написал Дудаев в телеграм-канале.

Награду Адаму передал муфтий республики Салахь-Хаджи Межиев в присутствии всех муфтиев регионов Северного Кавказа, а также видных религиозных деятелей из других стран.

Адам в начале октября получил звание Героя Чечни, позднее его наградили орденом «Дуслык» — второй по значимости наградой в Татарстане, карачаево-черкесские ордена «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За заслуги перед Уммой», а также орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

Достижения 15-летнего Адама Кадырова