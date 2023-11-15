Дания собралась блокировать танкеры с российской нефтью

Евросоюз поручит Дании проверять и при необходимости блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды. Речь идет о кораблях, следующих транзитом через датские проливы без западной страховки.

Законодательство ЕС позволяет проверять суда, которые могут представлять угрозу для окружающей среды. Отсутствие западной страховки и перевозки нефти на старых судах «теневого» российского флота повышают экологические риски, пишет Financial Times.

Инициативу начали прорабатывать после того, как западные чиновники признали, что почти ни одна из поставок российской нефти морским транспортом в октябре не была осуществлена ниже лимита 60 долларов за баррель.

Однако реализация таких планов зависит от способности военно-морских властей Дании останавливать и проверять танкеры. Также неизвестно, что будет делать Копенгаген, если корабль с российской нефтью откажется остановиться.

5 декабря 2022 года вступило в силу эмбарго на российскую нефть, с этого же дня установлен потолок цен на нефть из России на уровне 60 долларов за баррель. С 5 февраля 2023 года действует эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты.