Путин потребовал омбудсменов в новых регионах

Власти должны ускорить работу по созданию института омбудсменов в новых регионах — в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — сказал Путина.

Региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а в Запорожской и Херсонской областях их пока нет из отсутствия соответствующей законодательной базы.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.