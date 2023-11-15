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Путин потребовал омбудсменов в новых регионах

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Власти должны ускорить работу по созданию института омбудсменов в новых регионах — в Запорожской и Херсонской областях, заявил президент России Владимир Путин в приветствии к участникам заседания Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека.

«Конечно, вашего участия требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое, оперативное взаимодействие с местными администрациями, ускорить работу по созданию института уполномоченных в этих регионах», — сказал Путина.

Региональные омбудсмены есть в Донецкой и Луганской народных республиках, а в Запорожской и Херсонской областях их пока нет из отсутствия соответствующей законодательной базы.

Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации по итогам референдумов, прошедших в сентябре 2022 года.

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