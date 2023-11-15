Тарасов пригласил Бузову на ужин к своей семье

Экс-футболист Дмитрий Тарасов посмотрел интервью бывшей жены Ольги Бузовой и пригласил ее на ужин к своей семье.

В интервью Бузова рассказывала о Тарасове, их отношениях и большой любви. Она упрекнула бывшего супруга в том, что он до сих пор не может забыть ее и пиарится на ее имени.

После просмотра интервью, Тарасов опубликовал в соцсети видео, где обратился к знаменитости. Он сказал, что относится к ней, как к артистке, а не как к бывшей жене. Также он отметил, что у него сохранилось хорошее отношение к Бузовой.

«Оля, если ты хочешь, мы всей семьей приглашаем к себе домой, приезжай к нам в гости поужинаем, покушаем. Хочешь, борщ сделаем, хочешь все, что пожелаешь, просто дай знать, мы тебя ждем», — сказал Тарасов.