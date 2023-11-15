Пентагон уличили в покупке российской нефти

Пентагон продолжает закупать российские нефтепродукты, несмотря на введенные против России санкции, говорится в расследовании американской газеты The Washington Post (WP).

По данным издания, нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Motor Oil Hellas в Греции, являющийся поставщиком нефтепродуктов для Пентагона, производит топливо из сырья, полученного из России. Обойти санкции удается через сложную цепочку, в которой присутствует трейдер из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и турецкий терминал, приводят «Известия» материал WP.

Греческий НПЗ заключил контракты с Министерством обороны США почти на 1 миллиард долларов. Представитель Пентагона Джо Йосва заверил, что агентство «не знает» о том, что топливо из России направляется его греческому поставщику, отметив, что соблюдение антироссийских санкций лежит на самих поставщиках.

Эксперты неоднократно заявляли о том, что антироссийские санкции негативно сказываются на экономике стран Запада.