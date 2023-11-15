Почему большая бутылка газировки стоит дешевле двух маленьких

Большая стоимость товаров в маленькой таре объясняется не прихотью магазинов, а законами формирования цены, сказал кандидат экономических наук Лазарь Бадалов.

«Есть всем известная фраза "оптом дешевле". Она появилась не просто так. Она связана с тем, что каждая единица товара имеет определенную себестоимость. Когда мы сокращаем количество единиц товара, но увеличиваем их объем, расходы сокращаются», — объяснил экономист на видео, опубликованном в рамках проекта «А почему?»

Например, две маленькие бутылки газировки на прилавке займут меньше места, чем одна большая. А место на прилавке стоит денег. Не стоит забывать об акцизе на газированные напитки. Он рассчитывается, исходя из каждой бутылки. И если взять одну бутылку вместо двух, то акциз, а значит и цена товара, будет меньше, обратил внимание Бадалов.

Существуют экономические закономерности. Чем больше предприятие производит, тем меньше издержки. Иными словами, если товар упаковывается в больших объемах, тем он дешевле. И чем больше потребитель покупает, тем меньше цена товара. То есть, чем больше тара, тем ниже стоимость продукта.

«Покупая маленький объем и поштучно, потребитель платит больше, чем приобретая в большем объеме», — заключил Бадалов.