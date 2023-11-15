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«Сибирь» продлила контракт с вратарем Антоном Красоткиным

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал ХК «Сибирь»

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракт с вратарем Антоном Красоткиным, по новому соглашению спортсмен будут играть за «Сибирь» до 2026 года, сообщила пресс-служба клуба в среду.

Предыдущее соглашение с Красоткиным действовало до 30 апреля 2024 года. Теперь контракт продлен до 30 апреля 2026 года.

Антон Красоткин играет за «Сибирь» с 2020 года, он защищает ворота клуба уже четвертый сезон. На момент публикации в активе голкипера 95 матчей за «Сибирь», из них семь матчей Красоткин сыграл на ноль.

В конце октября Красоткин отметился необычным поступком. В день домашней игры со «Спартаком» Новосибирск погряз в пробках, и вратарь опаздывал на раскатку. Спортсмен бросил автомобиль и пробежал до «Сибирь-Арены» два километра. Тогда «Сибирь» обыграла соперника со счетом 4:3.

Регулярно после матчей в телеграм-канале «Сибири» болельщики выбирают лучшего игрока команды. Красоткин чаще других получает это звание.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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