УАЗ запустит сборку автомобилей на Кубе

УАЗ нашел на Кубе партнеров для организации локальной сборки трех моделей — «Профи», «Патриот» и «СГР» («буханка»).

Официальный дистрибьютор бренда УАЗ на Кубе, компания «Эхо-Экспорт», подписала меморандум о создании коммерческой ассоциации с местным предприятием EISA. осле урегулирования юридических формальностей, которое запланировано на середину декабря, стороны начнут готовить поставки необходимого оборудования и машинокомплектов, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.

Также успешно завершились и переговоры с еще одним кубинским предприятием — Union de Industria Militar (UIM) о сборке коммерческих грузовиков «Профи». Компанию для соответствующих работ планируют запустить в первом квартале 2024 года.

Сборку УАЗов планируют организовать ряд стран Африки: Гана, ЦАР, Эфиопия и Ангола.