НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

УАЗ запустит сборку автомобилей на Кубе

Источник:
Sibnet.ru
244 0

УАЗ нашел на Кубе партнеров для организации локальной сборки трех моделей — «Профи», «Патриот» и «СГР» («буханка»).

Официальный дистрибьютор бренда УАЗ на Кубе, компания «Эхо-Экспорт», подписала меморандум о создании коммерческой ассоциации с местным предприятием EISA. осле урегулирования юридических формальностей, которое запланировано на середину декабря, стороны начнут готовить поставки необходимого оборудования и машинокомплектов, пишет «Российская газета» со ссылкой на источники.

Также успешно завершились и переговоры с еще одним кубинским предприятием — Union de Industria Militar (UIM) о сборке коммерческих грузовиков «Профи». Компанию для соответствующих работ планируют запустить в первом квартале 2024 года.

Сборку УАЗов планируют организовать ряд стран Африки: Гана, ЦАР, Эфиопия и Ангола.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ задумался об электромобиле Lada Niva
Самосвал-беспилотник испытают в Кузбассе
Внедорожники УАЗ исчезли из автосалонов из‑за СВО
АвтоВАЗ отказался от одной из моделей Lada
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Опасное вождение
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
27
Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама