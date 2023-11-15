Украине предсказали демографическую катастрофу

Демографическая катастрофа в ближайшие десять разразится на Украине, заявила директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова.

«Будет плохо. Значительно хуже, чем кто-то может себе представить. Вариация прогноза на 2033 год, на 10 лет мы делали, — от 26 до 35 миллионов <…>. Все плохо, очень плохо», — приводит РИА Новости слова Либановой.

По ее мнению, о возвращении численности населения к показателю в 45 миллионов человек «не может быть и речи». Она отнесла к главным драйверам отрицательной демографической динамики миграцию, низкую рождаемость, стареющее население и «высокую преждевременную смертность».

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что население страны сократилось до 23 миллионов человек.