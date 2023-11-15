Эксперты спрогнозировали укрепление рубля

Рубль способен укрепиться до 85–90 к доллару после прохождения очередного «уровня сопротивления», считает ведущий аналитик «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

На торгах во вторник, 14 ноября доллар упал ниже 91 рубля, а евро— ниже 98. Дать точный прогноз по срокам роста рубля невозможно, но на него может серьезно повлиять скорое решение регулятора о закупке валюты для Фонда национального благосостояния (ФНБ), приводят «Известия» мнение экспертов.

Рубль сейчас поддерживает ключевая ставка на уровне 15%, а также рост продаж валюты экспортерами по требованию октябрьского указа президента, отметила аналитик «Цифра брокер» Наталия Пырьева. «В целом факторы за укрепление сейчас превалируют», — отметила она.

По словам ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Андрея Кочеткова, «прохождение отметки 91,6 за доллар открывает дорогу в диапазон 85–90 за доллар», — полагает Кочетков.

Существенным фактором риска для рубля остается высокий спрос на импортные товары, указали эксперты. Кроме того, Минфин уже в этом году может начать массированные покупки валюты в ФНБ, что также способно помешать укреплению нацвалюты.