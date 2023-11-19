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Глава Росрыболовства рассказал о цене красной икры к Новому году

Источник:
«Российская газета»
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Россия в этом году на фоне удачной лососевой путины должна произвести в полтора раза больше икры из горбуши, чем в прошлом году, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

«Горбуша и продукция из нее идут на внутренний рынок — это самый доступный вид лососевых и самый популярный со времен Советского Союза, особенно икра», — сказал Шестаков в интервью «Российской газете».

А поскольку срок хранения икры составляет всего год, по всем экономическим показателям цены на икру горбуши должны быть ниже. И на саму горбушу, и на икру они уже снизились в опте, отметил глава Росрыболовства.

Но, по оценке Шестакова, стоимость красной икры к новогодним праздникам все равно традиционно вырастет вне зависимости от объема вылова и снижение оптовых цен. Так же, как к 8 марта растут цены на цветы и конфеты, отметил он.

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