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Вышел тизер фильма «Лед 3» с Петровым и Ароновой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр со съемок фильма «Лед 3»

Новая история любви и спорта в фильме «Лед 3» развернется у дочери главного героя Александра Горина.

В спортивной драме «Лед 3» Александр Петров вернулся к роли Саши Горина, а Мария Аронова вновь сыграла тренера Ирину Шаталину.

Сюжет будет сосредоточен на повзрослевшей дочери Горина. Надя выросла и стала фигуристкой. Она мечтает о «Кубке Льда», как когда-то мечтала ее мама. На тренировке Надя знакомится с молодым и дерзким хоккеистом из Москвы, и между ними вспыхивает первая любовь.

Параллельно отец девушки, переживший смерть любимой, не одобряет стремление дочери к спортивной карьере. А в любовь с хоккеистом и вовсе не верит, поэтому разлучает пару.

Роль повзрослевшей Нади исполнила актриса Анна Савранская, а ее возлюбленного сыграл Степан Белозеров.

Премьера фильма «Лед 3» традиционно состоится в День всех влюбленных, 14 февраля 2024 года.

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