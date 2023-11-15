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КНДР испытала «сверхмощный» двигатель для баллистической ракеты

Источник:
Sibnet.ru
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Северная Корея испытала твердотопливного двигателя для новой баллистической ракеты средней дальности, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Ракетная промышленность разработала сверхмощные твердотопливные реактивные двигатели для новой баллистической ракеты средней дальности, которая имеет важное стратегическое значение», — говорится в сообщении.

В ходе испытаний был достигнут «очень удовлетворительный результат», отмечает ЦТАК. «Испытание создало прочную гарантию для надежного ускорения разработки новой баллистической ракеты средней дальности», — добавили там.

Этот двигатель создается для новой баллистической ракеты средней дальности. Она создается, как ответ «на сложившуюся в стране серьезную и нестабильную обстановку и военную ситуацию в регионе, где военный сговор врагов станет более жестоким», — отметило агентство.

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