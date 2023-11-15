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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Пентагон заявил, что получение Киевом F‑16 не изменит расклад сил

Источник:
ТАСС
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Предстоящая поставка Киеву истребителей F-16 фундаментальным образом не изменит расстановку сил в конфликте на Украине, заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл.

«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу. Я бы не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — приводит ТАСС комментарий Кендалл о планах поставок Киеву самолетов F-16.

По словам министра ВВС США, подготовка украинских военных летчиков к пилотированию F-16 «идет хорошо». «Мы создали эту программу [обучения украинских летчиков] и теперь находимся в процессе ее скорейшей реализации», — сказал он.

Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин ранее сообщил, что самолеты F-16 будут переданы Киеву только после подготовки ВСУ к их применению — «ориентировочно передача этой военной техники состоится через несколько месяцев».

Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер уточнил в августе, что на подготовку «пары эскадрилий F-16» в ВСУ «может понадобиться четыре или пять лет».

 

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Военная политика
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