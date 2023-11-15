Пентагон заявил, что получение Киевом F‑16 не изменит расклад сил

Предстоящая поставка Киеву истребителей F-16 фундаментальным
образом не изменит расстановку сил в конфликте на Украине, заявил министр ВВС
США Фрэнк Кендалл.
«Считаю, что это будет важным приращением к потенциалу. Я бы
не сказал, что в корне меняющим ситуацию фактором как таковым», — приводит ТАСС
комментарий Кендалл о планах поставок Киеву самолетов F-16.
По словам министра ВВС США, подготовка украинских военных
летчиков к пилотированию F-16 «идет хорошо». «Мы создали эту программу
[обучения украинских летчиков] и теперь находимся в процессе ее скорейшей
реализации», — сказал он.
Помощник министра обороны США по стратегии, планированию и
потенциалу Мара Карлин ранее сообщил, что самолеты F-16 будут переданы Киеву
только после подготовки ВСУ к их применению — «ориентировочно передача этой
военной техники состоится через несколько месяцев».
Командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер
уточнил в августе, что на подготовку «пары эскадрилий F-16» в ВСУ «может
понадобиться четыре или пять лет».