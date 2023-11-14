Гигантскую «новогоднюю елку» нашли в космосе. ФОТО

Международная команда астрономов обнаружила в космосе необычное скопление галактик, которое из-за невероятно ярких объектов напоминает новогоднюю елку.

Объект под обозначением MACS0416 расположен на расстоянии около 4,3 миллиардов световых лет от Земли. Исследователи нашли в скоплении сразу 14 ранее неизвестных переходных объектов, которые быстро меняют яркость, а затем исчезают.

Гигантская «новогодняя елка» в космосе Фото: © NASA

Ученым удалось частично идентифицировать переходные объекты. В двух случаях «мерцающие огни» представляют собой сверхновые. Оставшиеся 12 объектов еще предстоит классифицировать. При этом их необычная яркость обусловлена эффектом гравитационного линзирования.

В результате астрономы приняли решение переименовать красочный космический объект — теперь на звездных картах он будет официально называться «Скопление галактик Рождественская елка».