«Святой Грааль» поднимут со дна Карибского моря

Знаменитый корабль с несметными сокровищами, который археологи неофициально называют «Святой Грааль», планируют поднять со дна Карибского моря.

Ценнейший груз был на борту испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего около 300 лет назад. Считается, что корабль перевозил 200 тонн золота, серебра и крупных изумрудов. Стоимость подводного клада по текущему курсу оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.

«Сан-Хосе» представлял собой 64-пушечный трехмачтовый галеон, спущенный на воду Испанией в 1698 году. Он входил в состав флота короля Филиппа V. Известно, что судно было потоплено в 1708 году у колумбийского порта Картахена.

Искатели приключений пытались найти судно много лет, однако удача улыбнулась команде водолазов только в 2015 году. Оказалось, что легендарный «Сан-Хосе» лежит на глубине более 900 метров, что требует серьезных инвестиций в подъем сокровищ.