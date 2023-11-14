НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

«Святой Грааль» поднимут со дна Карибского моря

Источник:
Arkeonews
229 0

Знаменитый корабль с несметными сокровищами, который археологи неофициально называют «Святой Грааль», планируют поднять со дна Карибского моря.

Ценнейший груз был на борту испанского галеона «Сан-Хосе», затонувшего около 300 лет назад. Считается, что корабль перевозил 200 тонн золота, серебра и крупных изумрудов. Стоимость подводного клада по текущему курсу оценивается примерно в 20 миллиардов долларов.

«Сан-Хосе» представлял собой 64-пушечный трехмачтовый галеон, спущенный на воду Испанией в 1698 году. Он входил в состав флота короля Филиппа V. Известно, что судно было потоплено в 1708 году у колумбийского порта Картахена.

Искатели приключений пытались найти судно много лет, однако удача улыбнулась команде водолазов только в 2015 году. Оказалось, что легендарный «Сан-Хосе» лежит на глубине более 900 метров, что требует серьезных инвестиций в подъем сокровищ.

Еще по теме
Ученые создали вино для похудения
Выведены первые в мире светящиеся обезьяны. ФОТО
Астрономы увидели массовую миграцию звезд из нашей галактики
Тайна «лунных вихрей» получила разгадку
смотреть все
Наука #Наука
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Топ комментариев

nicollaich

Уже появились оправдашки о том, что эти слова вырваны из контекста. Как всегда лизоблюды отрабатывают.

Uynachalnica

Теперь достаточно кивнуть в экран ТВ, или сказать да в вытяжку на кухне!

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?

corrector

несправедливо, у зели преимущество, у него есть плаН !