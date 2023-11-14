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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин

Источник:
Sibnet.ru
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Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней.

«Есть веские основания полагать, что украинские силы использовали противопехотные мины во время боев в Изюме в 2022 году, когда город был под контролем российской армии», — отметил он на презентации доклада Landmine monitor 2023.

Чиновник напомнил, что Украина является страной — участницей Оттавского договора 1997 года о запрещении противопехотных мин. Таким образом, использовав данное оружие, Киев нарушил конвенцию.

Хизней отметил, что Россия также использовала противопехотные мины с начала спецоперации, однако Москва при этом не является участником договора.

Правозащитная организация Human Rights Watch ранее сообщила, что ВСУ использовали для обстрелов территорий в Харьковской области противопехотные мины ПФМ, известные как «мины-бабочки».

Тема: Военная операция на Украине
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Топ комментариев

nicollaich

Уже появились оправдашки о том, что эти слова вырваны из контекста. Как всегда лизоблюды отрабатывают.

Uynachalnica

Теперь достаточно кивнуть в экран ТВ, или сказать да в вытяжку на кухне!

nicollaich

А что, ХАМАС когда-то контролировал сектор Газа?Или это только в голове у сша?

corrector

несправедливо, у зели преимущество, у него есть плаН !