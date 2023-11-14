Украина нарушила конвенцию о запрете противопехотных мин

Украина нарушила Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин, заявил член Института ООН по исследованию проблем разоружения Марк Хизней.

«Есть веские основания полагать, что украинские силы использовали противопехотные мины во время боев в Изюме в 2022 году, когда город был под контролем российской армии», — отметил он на презентации доклада Landmine monitor 2023.

Чиновник напомнил, что Украина является страной — участницей Оттавского договора 1997 года о запрещении противопехотных мин. Таким образом, использовав данное оружие, Киев нарушил конвенцию.

Хизней отметил, что Россия также использовала противопехотные мины с начала спецоперации, однако Москва при этом не является участником договора.

Правозащитная организация Human Rights Watch ранее сообщила, что ВСУ использовали для обстрелов территорий в Харьковской области противопехотные мины ПФМ, известные как «мины-бабочки».