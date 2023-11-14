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Госдума повысила пенсии военным и неработающим пенсионерам

Источник:
ТАСС
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Госдума одобрила повышение пенсий для неработающих пенсионеров и военнослужащих. Для первых повышение составит 7,5%, для вторых — 4,5%.

Закон о повышении пенсии военнослужащим с 1 октября 2024 года был принят сразу во втором и третьем чтениях. Он предполагает, что с 1 октября следующего года пенсии военных и приравненных к ним лиц повысят на 4,5%.

Теперь при расчете военных пенсий с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия служащих (как и в 2023 году), а с 1 октября 2024 года — 89,32%.

Также во втором и третьем чтениях был принят закон о повышении с 1 января 2024 года пенсий неработающим пенсионерам на 7,5%. В целом данная мера затронет более 32 миллионов человек.

В 2022 году пенсии военным пенсионерам увеличились в общей сложности на 19,5%, а с 1 октября 2023 года выросли еще на 10,5%. Законопроект о новом повышении был внесен в Госдуму кабмином вместе с проектом федерального бюджета РФ.

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Экономика #Деньги
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