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РЖД заменит носильщиков на вокзалах роботами

Источник:
РБК
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РЖД намерены внедрить использование на железнодорожных вокзалах роботов-носильщиков для помощи пассажирам с крупногабаритным багажом. В ближайшее время компания планирует протестировать 50 образцов автоматизированных помощников на вокзалах Москвы.

Согласно требованиям, робот-носильщик должен следовать за пользователем, используя для ориентации датчики и компьютерное зрение. При этом устройство сможет перемещать груз до 30 килограммов, а также самостоятельно выполнять зарядку батареи и возвращаться на базу.

Вызывать робота-носильщика и оплатить услугу можно будет в мобильном приложении. Использование технологии позволит отказаться от использования человеческого труда, а также снизить стоимость услуги.

Сейчас услуги носильщиков на пассажирских станциях РЖД стоят от 320 до 440 рублей. Внедрение роботов-носильщиков позволит снизить тариф до 100–200 рублей. При этом речь не идет о полном отказе от людей в этой сфере — у автоматизированных решений останутся ограничения.

Подходящие под требования РЖД роботы уже существуют — так, ранее компания Яндекс представила полуметрового робота-курьера для перевозки грузов, который полностью автономен и может ездить со скоростью около 5 километров в час.

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