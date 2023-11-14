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Путин утвердил корректировку закона о выборах президента

Источник:
Sibnet.ru
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Владимир Путин подписал поправки в федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации», соответствующий документ опубликован на официальном портале правовых актов.

В частности, вводятся дополнительные ограничения на проведение фото- и видеосъемки на избирательных участках. Теперь проводить их смогут только аккредитованные представители СМИ, работающие в редакциях по трудовому договору.

Также ЦИК наделяется правом вносить изменения в порядок проведения выборов во время военного положения. За пределами России время голосования может быть изменено по решению руководителя диппредставительства или консульского учреждения России.

Согласно поправкам, голосование в субъектах с военным положением будет возможным по итогам консультаций Центрального избирательного комитета с Минобороны, ФСБ и главами этих регионов.

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Политика #Россия
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