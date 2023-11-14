НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Организатора убийства Политковской помиловали за участие в СВО

Источник:
Sibnet.ru
384 1

Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, получил помилование — он участвовал в военной операции на Украине, рассказал адвокат Алексей Михальчик

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны», — цитирует адвоката РБК.

По данным телеграм-канала Baza, Хаджикурбанов попал в зону военной операции в конце 2022 года и начинал службу в должности командира отделения разведки. Через полгода он продлил контракт с Минобороны и дослужился до командира батальона.

Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в лифте собственного дома в Москве. Заказчик убийства до сих пор не установлен. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку.

Еще по теме
Директор турфирмы получил срок за гибель девяти на Ключевской сопке
WP назвала имя координатора подрыва «Северных потоков»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
Убийцу студентки Веры Пехтелевой помиловали
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама