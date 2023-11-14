Организатора убийства Политковской помиловали за участие в СВО

Бывший сотрудник МВД Сергей Хаджикурбанов, осужденный на 20 лет за организацию убийства журналистки Анны Политковской, получил помилование — он участвовал в военной операции на Украине, рассказал адвокат Алексей Михальчик

«По первому контракту Хаджикурбанов участвовал в СВО в качестве заключенного, дальше был помилован и теперь участвует в СВО как вольнонаемный военный, заключив контракт с Минобороны», — цитирует адвоката РБК.

По данным телеграм-канала Baza, Хаджикурбанов попал в зону военной операции в конце 2022 года и начинал службу в должности командира отделения разведки. Через полгода он продлил контракт с Минобороны и дослужился до командира батальона.

Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года в лифте собственного дома в Москве. Заказчик убийства до сих пор не установлен. В 2014 году пожизненные сроки получили исполнители Лом-Али Гайтукаев и его племянник Рустам Махмудов, стрелявшие в журналистку.