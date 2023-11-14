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Украинский рыбак сбежал из сборной из‑за повесток на родине

Источник:
Sibnet.ru
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Чемпион мира 2021 года по спортивной рыбалке Артур Билан
Фото: © @artur_bilan

Чемпион мира 2021 года по спортивной рыбалке, член сборной Украины Артур Билан сбежал после выступления на чемпионате мира по уличной рыбалке в Италии, чтобы скрыться от мобилизации, сообщил капитан национальной команды Даниил Лясов.

Лясов опубликовал в Facebook (владелец соцсети компания Metа признана в России экстремистской организацией и запрещена) скриншоты переписки с Биланом. Тот сообщил, что уже получил две повестки, а «возможностей решить этот вопрос нет».

«Жена не хочет жить в постоянном стрессе, и у нас маленький ребенок, которому нужно пойти в садик и в школу и не слышать взрывов. Естественно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию», — написал Билан.

Лясов прокомментировал, что Билан принял «такое тяжелое решение», пока все спали и отдыхали перед дорогой домой.

В октябре 19-летний футболист Александр Распутько сбежал из расположения «Шахтера» после выездного матча Юношеской лиги УЕФА. В аэропорту удалось обнаружить лишь форму спортсмена.

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