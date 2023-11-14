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Ученые доказали возможность попадания жизни из космоса

Источник:
РИА Новости
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Ученые теоретически и экспериментально доказали возможность возникновения в космосе органических веществ, которые попали на Землю вместе с метеоритами и создали условия для развития жизни, сообщает пресс-служба Самарского университета имени Королева.

«Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвездных льдов были получены органические хелатирующие агенты... Как считают многие ученые, хелатирующие агенты были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток», — сказал РИА Новости доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов.

В вузе уточнили, что теоретическую часть исследования провели в Самарском университете, а экспериментальную часть – в Гавайском университете в США.

Антонов отметил, что расчеты и эксперименты показали правдоподобный механизм образования сложной органики внутри межзвездного льда в условиях глубокого космоса. «Это фундаментально расширяет знания о достижимом уровне молекулярной сложности органических молекул в космосе», — сообщил ученый.

В повседневной жизни человек почти ежедневно сталкивается с хелатирующими агентами — они используются в различных моющих средствах, стиральном порошке, шампунях, косметике, обратили внимание ученые.

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