НАВЕРХ

Капризов рассказал о пользе ванн из крови

Источник:
Sibnet.ru
274 0
Кирилл Капризов
Фото: © кадр из видео YouTube-канала «Суперлига»

Российский нападающий «Миннесоты Уайльд» Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванные из крови оленя и верит в их пользу для укрепления иммунитета.

«Ну, это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это дает? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Хоккеист признался, что верит в их лечебную силу, так как не болеет. Он принимал ванны из крови марала каждый год, «вот последние пару лет не был».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне провел 15 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.

Еще по теме
Объявлен состав участников Кубка Первого канала по хоккею
Хоккеист Богдан Конюшков встретился с группой «Моя Мишель»
Российский хоккеист вышел в лидеры НХЛ по очкам среди новичков
Ротенберга дисквалифицировали за критику судейства
смотреть все
Спорт #Хоккей
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • Фитнес-продукты
  • зарядка
  • супы
Истории
Хоккейная школа
Попасть в КХЛ: как работает хоккейная школа «Сибирь»
13.09.2023 08:54
info.sibnet.ru
Сдать нормы ГТО: пошаговая инструкция
15.06.2022 07:43
info.sibnet.ru
Размеры и разметка: как устроено футбольное поле
21.06.2021 20:41
info.sibnet.ru
Спорт всегда с тобой: как смотреть трансляции в Wink
21.06.2021 19:28
Вокруг спорта
Видеоблогер из Казахстана Олжас Рахимжанов
Казахстанский блогер вызвал сына Кадырова на поединок
12.11.2023 11:12
Серена Уильямс, Каролина Возняцки, Дэвид Грунтман, Арина Соболенко на вечеринке в Майами
Серена Уильямс вырезала белоруску Соболенко с общей фотографии
24.10.2023 11:28
Допинг-контроль
РУСАДА выплатило 273 млн руб. WADA для восстановления в правах
27.09.2023 17:17
Елена Исинбаева
«Предательство Родины» Исинбаевой прокомментировали на госуровне
27.09.2023 09:46
Девушка дня
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
info.sibnet.ru
Ивана Кнолль: самая сексуальная болельщица ЧМ-2022
06.12.2022 21:00
Обсуждение (0)
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
43
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама