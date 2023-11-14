Капризов рассказал о пользе ванн из крови

Российский нападающий «Миннесоты Уайльд» Кирилл Капризов рассказал, что принимает ванные из крови оленя и верит в их пользу для укрепления иммунитета.

«Ну, это марал. Пантовые ванны, так называются. Я давно это начал делать. Что это дает? Как мне объясняют — просто для твоего здоровья лучше, ощущаешь себя лучше. Иммунитет лучше», — сказал Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига».

Хоккеист признался, что верит в их лечебную силу, так как не болеет. Он принимал ванны из крови марала каждый год, «вот последние пару лет не был».

Капризов выступает за «Миннесоту» с 2020 года. В текущем сезоне провел 15 матчей, в которых отметился пятью заброшенными шайбами и десятью результативными передачами.