АвтоВАЗ задумался об электромобиле Lada Niva

АвтоВАЗ может выпустить электромобиль на базе внедорожника Lada Niva Travel, сообщил вице-президент компании по инжинирингу Евгений Шмелев.

Завод потенциально готов предложить линейку электромобилей на базовых платформах, куда входят Vesta, Largus и Niva, если государство предоставит субсидии. Пока конкретных производственных планов по электрическому внедорожнику у АвтоВАЗа нет, пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на Шмелева.

Электрическая модель e-Largus уже готовится к производству в Ижевске. Первую опытную партию планируется выпустить в конце 2023 года, запуск в серию запланирован в 2024 году.

Прототип электроверсии e-Vesta был представлен в 2016 году. Тогда машина получила 82-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью 25 киловатт-часов, позволяющую проезжать по городу до 200 километров, а за городом 150 километров. Полная зарядка от бытовой электросети — девять часов.