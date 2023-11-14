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АвтоВАЗ задумался об электромобиле Lada Niva

Источник:
Sibnet.ru
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АвтоВАЗ может выпустить электромобиль на базе внедорожника Lada Niva Travel, сообщил вице-президент компании по инжинирингу Евгений Шмелев.

Завод потенциально готов предложить линейку электромобилей на базовых платформах, куда входят Vesta, Largus и Niva, если государство предоставит субсидии. Пока конкретных производственных планов по электрическому внедорожнику у АвтоВАЗа нет, пишет телеграм-канал «Автопоток» со ссылкой на Шмелева.

Электрическая модель e-Largus уже готовится к производству в Ижевске. Первую опытную партию планируется выпустить в конце 2023 года, запуск в серию запланирован в 2024 году.

Прототип электроверсии e-Vesta был представлен в 2016 году. Тогда машина получила 82-сильный электромотор и литий-ионную батарею емкостью 25 киловатт-часов, позволяющую проезжать по городу до 200 километров, а за городом 150 километров. Полная зарядка от бытовой электросети — девять часов.

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