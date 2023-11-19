Европа вновь попала в зависимость от российского газа

Евросоюз не сумел полностью выдавить российский газ из Европы. На смену трубопроводному из России пришел сжиженный природный газ (СПГ), пишет обозреватель польской газеты Myl Polska Анджей Шчещняк.

«Российский газ продолжают выдавливать из Европы всеми возможными способами. Но, как ни странно, он все-таки проникает на европейские земли», — отмечает обозреватель. «Южная часть Старого континента держится за поставки российского газа гораздо крепче, чем северная. Австрия, Словакия и, прежде всего, Венгрия не собираются отказываться от него», — добавляет он.

И пока, по его словам, часть Европы продолжает «цепляться за трубопроводы из России, новые европейские рынки завоевывает российский сжиженный газ, которого Евросоюз в прошлом полугодии закупил на 40% больше».

Франция получает 37% поставляемого в Европу СПГ. Его охотно покупают Испания (18% российского экспорта) и Бельгия (17%). Это совершенно новые рынки — в 2021 году Россия как поставщик занимала в Бельгии весьма скромную позицию, указала Шчещняк.

Несмотря ни на что Европа остается самым прибыльным рынком для «Газпрома». В прошлом году на этом рынке держались невероятно высокие цены (984 доллара за 1 тысячу кубометров). В текущем году, похоже, цена составит около 500 долларов, тогда как Китаю газ обходится в 300 долларов, заключил обозреватель.