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Утверждены индексы изменения платы за коммуналку до 2028 года

Источник:
Sibnet.ru
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Российское правительство утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы», — сказано в документе.

Со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона:

  • Москва его сможет увеличить на 11%;
  • Санкт-Петербург на 9,8%;
  • Московская область — 10,7%;
  • Ленинградская область —10,2%,
  • Северная Осетия — 13,7%;
  • Нижегородская область — 9,8%;
  • Свердловская область — 9,6%;
  • Чукотский автономный округ — на 4,9%;
  • Забайкальский край — 15%;
  • Республика Бурятия — 9,3%.

В Сибирском федеральном округе:

  • Республика Алтай — на 8,8%;
  • Республика Тыва — 8,5%;
  • Республика Хакасия — 4%;
  • Алтайский край — 9,3%;
  • Красноярский край — 7%;
  • Иркутская область — 10,2%;
  • Кемеровская область — 9,6%;
  • Новосибирская область — 9,5%;
  • Омская область — 14%;
  • Томская область — 10%.

Различие индексов обусловлено как разной структурой платы за коммунальные услуги, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры в каждом из регионов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов. 

«ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан», — заверили в ведомстве.

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Топ комментариев

pepelmetal

Нужно больше бить по асашайским базам, чем то потяжелее и помощнее!

GammiPluh

Шольц во времена минских соглашений тоже много разговаривал... бессмысленно это

pepelmetal

Да почему же, а взрывы на нефтегазовых, химических предприятиях, оборонных заводах, наверно из за курения...

seNkabb

Дед, ты снова таблетки забыл выпить