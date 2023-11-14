Утверждены индексы изменения платы за коммуналку до 2028 года

Российское правительство утвердило индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги на 2024-2028 годы, говорится в распоряжении кабмина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

«Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации и предельно допустимые отклонения по отдельным муниципальным образованиям от величины указанных индексов на 2024-2028 годы», — сказано в документе.

Со второго полугодия 2024 года средний индекс по субъектам будет варьироваться в зависимости от региона:

Москва его сможет увеличить на 11%;

Санкт-Петербург на 9,8%;

Московская область — 10,7%;

Ленинградская область —10,2%,

Северная Осетия — 13,7%;

Нижегородская область — 9,8%;

Свердловская область — 9,6%;

Чукотский автономный округ — на 4,9%;

Забайкальский край — 15%;

Республика Бурятия — 9,3%.

В Сибирском федеральном округе:

Республика Алтай — на 8,8%;

Республика Тыва — 8,5%;

Республика Хакасия — 4%;

Алтайский край — 9,3%;

Красноярский край — 7%;

Иркутская область — 10,2%;

Кемеровская область — 9,6%;

Новосибирская область — 9,5%;

Омская область — 14%;

Томская область — 10%.

Различие индексов обусловлено как разной структурой платы за коммунальные услуги, так и потребностями в финансировании коммунальной инфраструктуры в каждом из регионов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отметила, что механизм ограничения изменения платы является сдерживающим фактором роста тарифов.

«ФАС России проконтролирует установленные органами субъектов РФ величины тарифов на соблюдение утвержденных региональных индексов платы граждан», — заверили в ведомстве.