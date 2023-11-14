Сенатор призвала рожать, а не получать высшее образование

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова заявила, что девушек надо ориентировать не на получение высшего образования, а на деторождение. Именно так, по ее мнению, можно решить демографическую проблему.

«Нужно перестать девушек ориентировать на получение высшего образования. Нужно перестать плодить молодых людей, которые получают высшее образование, а потом оно, по сути, ни к чему не приводит. Они либо начинают работать по другим специальностям, либо еще что-то, а потом этот поиск себя затягивается на долгие года, и упускается детородная функция», — заявила Павлова в интервью телеканалу «Царьград».

По мнению Павловой, не надо идти в «какое-то мифическое развитие», а посмотреть в глубину веков, потому что развитие иногда «равно деградации». Также она отметила, что женщины из-за работы взяли на себя мужские функции и мужчины перестали в них видеть женщин.

В результате чего целое «поколение 40-летних несчастных женщин», теряет понимание, «что такое домашний очаг» и не имеет детей.

Павловой 44 года. В 2000 году она получила диплом по специальности «социолог-психолог социально-культурной сферы», в 2014 окончила магистратуру в сфере госуправления в РАНХиГС. Работала журналистом, была уполномоченным по правам ребенка и правам человека в Челябинской области. Воспитывает троих детей, первого родила через четыре года после окончания вуза