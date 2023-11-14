Размер президентской стипендии аспирантам вырастет до 75 тысяч рублей

Стипендии президента России для аспирантов в новом формате составят 75 тысяч рублей, заявил заместитель министра образования и науки РФ Денис Секиринский.

«Размер поддержки, размер стипендии будет составлять 75 тысяч рублей. Да, указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», — сказал РИА Новости Секиринский.

Замглавы Минобрнауки отметил, что такие стипендии — одно из поручений главы государства по итогам встречи с участниками Конгресса молодых ученых.

«Предложение заключалось в том, чтобы сделать инструмент, который будет, во-первых, позволять поддерживать лучших с точки зрения их потенциальных результатов и по наиболее важным направлениям, которые сегодня актуальны. И второе — это чтобы этот размер поддержки, он был действительно ощутимым», — добавил Секиринский.

Он пояснил, что в конкурсе примут участие и научные руководители, но деньги выдадут лишь аспирантам, а их менторы выступят в роли гаранта, что исследователь завершит диссертационные исследование и защитится.

Конкурсный отбор кандидатов на получение этих выплат Минобрнауки будет проводить совместно с Советом по стипендиям президента России.