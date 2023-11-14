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Катя Лель объяснила значение «джаги‑джаги»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © телеграм-канал Кати Лель

Певица Катя Лель рассказала, что значит выражение «джага-джага» в песне «Мой мармеладный».

Лель рассказала, что сначала сама не знала, что значит выражение «джага-джага». Однажды их перевел продюсер Максим Фадеев, как «Эй, как дела, все клево». Затем певица сложила в них свой смысл.

«Для меня это любовь и дружба, нежность и радость. "Джага-джага" — это самое прекрасное, что есть на Земле», — сказала Лель телеграм-каналу «Радиоточка НСН».

Ранее в зарубежном Tik-Tok трек «Мой мармеладный» внезапно стал трендом. Американки в теплых зимних шапках и шубах пытались повторить слова из песни.

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