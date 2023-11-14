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Ученые создали вино для похудения

Источник:
Sibnet.ru
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Ученые из Росбиотеха представили вино на основе грибов, которое способствует снижению веса, повышению работоспособности и устойчивости к стрессу.

Для производства вина использовали гриб Eurotium cristatum. Он показал во многих мировых исследованиях положительное воздействие на организм человека в области оздоровления и омоложения.

Гриб влияет на метаболические процессы и помогает правильному усвоению полезных веществ, тем самым ускоряя жиросжигание, повышает иммунитет и оздоравливает желудок, цитирует «Газета.Ru» разработчика Марину Мойсеяк.

Напиток полностью сохранил вкус, аромат и крепость вина. Создано две рецептуры ароматизированных вин, близких к вермутам.

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Наука #Наука #Здоровье
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