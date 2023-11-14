Фильм «Убийцы цветочной луны» Скорсезе появился в Сети

Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли появился в Сети.

Мировая премьера фильма состоялась 20 октября. В России официального проката не было, но «Убийцы цветочной луны» появился в пиратской версии в Сети.

Фильм «Убийцы цветочной луны» рассказывает об индейском племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию, отправив своего сотрудника.