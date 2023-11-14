НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Фильм «Убийцы цветочной луны» Скорсезе появился в Сети

Источник:
Sibnet.ru
230 1
Фото: © кадр из фильма «Убийцы цветочной луны»

Фильм Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны» с Леонардо Ди Каприо в главной роли появился в Сети.

Мировая премьера фильма состоялась 20 октября. В России официального проката не было, но «Убийцы цветочной луны» появился в пиратской версии в Сети.

Фильм «Убийцы цветочной луны» рассказывает об индейском племени из американского штата Оклахома. Индейцев убивают одного за другим после того, как один из них разбогател, обнаружив месторождение нефти. Инцидент привлекает внимание ФБР, и ведомство приступает к его расследованию, отправив своего сотрудника.

Еще по теме
Вышел финальный трейлер несмешной комедии «Брат 3»
Фильм дня: «Три мушкетера»
Шэрон Стоун спаслась от сексуального домогательства смехом
«Капитан Марвел» наступила на пятки российской сказке в прокате
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (1)
О самом главном
Опасный газлайтинг: как распознать манипуляции в отношениях
Флирт в переписке: как влюбить мужчину онлайн
Важные факты: зачем к резюме сопроводительное письмо
Как язык тела выдает вруна
Пять признаков мужчин, которые никогда не разбогатеют
Химия любви: как гормоны управляют чувствами
Все статьи
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
42
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама