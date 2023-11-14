НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
555 2

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном назвал ситуацию в зоне боевых действий «сложной, но контролируемой».

«Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — написал Залужный в своем телеграм-канале.

По его словам, также были обсуждены «планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях» украинских войск, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что, по данным российской стороны, только с начала контрнаступления в июне Киев потерял более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

В августе газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков оценила потери украинской армии более чем в 150 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

Еще по теме
Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
Войска США нанесли удары по иранским объектам
Запад сравнил ВПК России и Украины и «схватился за голову»
смотреть все
Оборона #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
42
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама