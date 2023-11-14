Залужный заявил о сложной ситуации у ВСУ

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном назвал ситуацию в зоне боевых действий «сложной, но контролируемой».

«Подробно рассказал об обстановке на фронте. Авдеевский, Купянский и Марьинский направления остаются самыми горячими. Ситуация сложная, контролируемая. В то же время ВСУ продолжают ведение наступательных действий на определенных направлениях», — написал Залужный в своем телеграм-канале.

По его словам, также были обсуждены «планы на зимний период и отдельно остановились на насущных потребностях» украинских войск, вопросы подготовки военнослужащих и восстановления боеспособности подразделений.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сообщил, что, по данным российской стороны, только с начала контрнаступления в июне Киев потерял более 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.

В августе газета The New York Times со ссылкой на западных чиновников и аналитиков оценила потери украинской армии более чем в 150 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными.