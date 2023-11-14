Израиль заявил об утрате ХАМАС контроля над Газой

Палестинское радикальное движение ХАМАС утратило контроль над Газой, его сторонники бегут на юг, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант.

«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», — цитирует ТАСС Галанта.

По его словам, израильские войска продвигаются в анклаве «в соответствии с планами и выполняют задачи точно и смертоносно». В последние дни интенсифицированы действия против туннелей ХАМАС под Газой.

Арабские СМИ отмечают преждевременность заявлений Галанта. Они утверждают, что ХАМАС сохранил большую часть сил и ведет оборонительные. В доказательство они приводят кадры с разбитой техникой израильской армии.