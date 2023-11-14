США заявили о сокращении возможностей помогать Украине

Возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, для американской администрации «окно возможностей закрывается», но в Белом доме не могут назвать какой-либо конкретной даты, когда все средства Вашингтона на помощь киевским властям будут израсходованы.

Американские власти из-за разногласий до сих по не приняли бюджет на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начинается в октябре.

Администрация США направила в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю. Но он не утвержден из-за сопротивления республиканцев.