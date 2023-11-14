НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

США заявили о сокращении возможностей помогать Украине

Источник:
ТАСС
165 1

Возможности США по оказанию помощи Украине сокращаются из-за того, что Конгресс не выделяет дополнительных средств на эти цели, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«С каждой неделей нам становится все сложнее полностью финансировать то, что мы считаем необходимым предоставить Украине, те инструменты и средства, которые нужны ей для обороны своей территории и наступления», — цитирует ТАСС Салливана.

По его словам, для американской администрации «окно возможностей закрывается», но в Белом доме не могут назвать какой-либо конкретной даты, когда все средства Вашингтона на помощь киевским властям будут израсходованы.

Американские власти из-за разногласий до сих по не приняли бюджет на новый финансовый год, который в Соединенных Штатах начинается в октябре.

Администрация США направила в Конгресс запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю. Но он не утвержден из-за сопротивления республиканцев.


Тема: Военная операция на Украине
Зеленский попытался тайно установить контакт с Трампом
Шольц заявил о готовности поговорить с Путиным
The American Thinker назвал Зеленского наркоманом‑попрошайкой
Запад сравнил ВПК России и Украины и «схватился за голову»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пугачева ответила «рабам и холопам»
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
США заподозрили Россию в использовании технологий НЛО
Достижения 15-летнего Адама Кадырова. СПРАВКА
Обсуждение (1)
Картина дня
США заявили о сокращении возможностей помогать Украине
Рабочую неделю в России предложили сократить
Социолог рассказал о пропасти между богатыми и бедными в России
Wildberries поменял правила для покупателей
Мультимедиа
Ди Каприо и его девушки моложе 25 лет
Самые смешные фото животных
Как менялись границы Израиля и Палестины
Победительницы «Мисс Россия — 2023». ФОТО
Самое обсуждаемое
43
Песков объяснил «искуплением» помилование убийцы Веры Пехтелевой
37
Россия потратит на оборону и безопасность 39% бюджета
33
Мобилизованным украинцам перестали выдавать западное оружие
25
Лаврова рассмешила вера Байдена в возможность Киева вернуть земли
25
Шестая награда нашла сына Кадырова Адама